Прогноз погоды. Ночные заморозки не отступят, а вот дни станут теплее

В пятницу, 13 апреля, утром на сохранившихся лужах будет лежать ледок, на термометрах -1…+2°С. Днём погода будет облачная, возможно даже поморосит дождичек, воздух прогреется до +6…8°С. Ветер северо-западный/западный, 3–4 м/с. Вечером +4°С, ночью снова заморозки.

В субботу, 14 апреля, атмосферное давление повысится до 759–761 мм рт.ст. Утром переменная облачность, из-за будет проглядывать яркое солнце, которое постепенно отвоюет своё место на небе, и вторая половина дня будет довольно ясной. Температура утром -1…+3°С, днём +6…+9°С, вечером +4°С. Ветер в конце дня поменяется с северного на юго-западный и будет гонять пыль по городу.

В воскресенье, 15 апреля, раннее утро по-прежнему прохладное, сообщает Погода. НН.ру, температура будет колебаться возле нулевой отметки. Но постепенно солнце хорошенько прогреет воздух, и днём термометры в тени покажут +12…+14°С. Ветер западный, довольно сильный, 4–5 м/с. Вечер ожидается ясный и тёплый, +7…+9°С. Атмосферное давление в течение дня понизится и вернётся к нормальным значениям.