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Выходные в Хабаровске ожидаются ненастными, но не очень
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Выходные в Хабаровске ожидаются ненастными, но не очень 

Хабаровский край сегодня 53 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Выходные в Хабаровском крае будут облачными, местами с дождями и мокрым снегом на основной части региона и снегом на севере. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» синоптики Дальневосточного УГМС, осадки возможны и в субботу, и в воскресение.
Первый выходной день будет посвежее — юго-западный ветер подует со скоростью 9-14 м/с, а в воскресенье — со скоростью 6-11 м/с. Ночные температуры на юге края составят от -3 до +2°С, в центральной части — от -2 до -7 °С и на севере — от -8 до -13 °С. Днем столбик термометра поднимется на основной территории края до +7.. +12 градусов, а на севере от +3 до +10°С.
— В Хабаровске возможен дождь на всех выходных. Но, скорее всего, осадки начнутся в конце дня субботы и продолжатся до утра воскресенья. Впрочем, вероятность не очень большая, поскольку циклон в основном пройдет по северу, — объяснила начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС Галина Брынцева.
Солнечными эти выходные точно не назовешь: даже если осадки обойдут краевой центр стороной, облачность точность будет.
В субботу будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, в воскресенье юго-западный ветер с порывами до 5-10 м/с. Ночная температура составит -1-3 °С, дневная — от +7 до +9 градусов.
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