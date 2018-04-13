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В областном центре Томь освободилась ото льда
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В областном центре Томь освободилась ото льда 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове главная водная артерия города освободилась ото льда.
Как сообщает пресс-служба Кемеровского Гидрометцентра, реки области продолжают вскрываться. Этому способствует апрельская погода. Первой в регионе вскрылась река Мундыбаш 27 марта, затем Иня (9 апреля), Кондома в Кузедеево (10 апреля) и Томь в Крапивино (12 апреля).
В черте Кемерова Томь освободилась ото льда. Ожидается, что в течение дня начнется ледоход, который придет с верховий реки. При этом возможны заторы и достижение опасных отметок уровней воды. за обстановкой на водных артериях Кузбасса следят 52 гидрологических поста.
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