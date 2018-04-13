Тепло, но возможен дождь: публикуем прогноз погоды в Прикамье на грядущие выходные

В эти выходные пермякам стоит посвятить время прогулкам и порадоваться теплу. Температура в субботу и воскресенье не должна опуститься ниже +6⁰, а вот уже в понедельник она вновь опустится до +3⁰.

По данным сайта Meteoinfo.ru в пятницу 13 апреля в Перми ожидается температура не ниже +6. Время от времени будет выглядывать солнце, возможен небольшой дождь. В субботу погода будет похожей, но без осадков. В воскресенье небо затянет облаками, и будет накрапывать дождь. В понедельник погодные условия изменится — похолодает до +3⁰, небо станет пасмурным.

На юге края выходные будут еще лучше, чем в Перми. Так, в Чайковском в субботу воздух прогреется до +10⁰. На севере и востоке края температура может оказаться чуть ниже, чем в краевой столице. В Губахе весь уик-энд будет пасмурно.

Ранее в ГИБДД Прикамья рассказали, что несмотря на потепление, торопиться со сменой зимней резины на летнюю пока не обязательно.

— Рекомендовано менять резину в апреле или мае, — говорят в ГИБДД по Перми. — Штраф за использование шипованной резины в летний период не предусмотрен.