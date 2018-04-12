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Чистый арктический воздух пришел в Москву
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Чистый арктический воздух пришел в Москву 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Синоптики сообщили, что в столицу пришел чистый арктический воздух, из‐за чего впервые с начала года относительная влажность воздуха снизилась до 15%, сообщил портал «Метеоновости».
Такие показатели влажности характерны для чистого арктического воздуха, который и ворвался накануне в столичный регион
— сообщение синоптиков.
Также отмечается, что нисходящие потоки воздуха и низкая влажность, стали причиной отсутствия над регионом облаков.
По данным портала, на метеостанции ВДНХ влажность составила 19%, а на Балчуге и в Павловском Посаде — 15%.
Ранее «360» писал, что медведи из столичного зоопарка до сих пор пребывают в спячке, несмотря на теплую погоду, которая установилась в регионе в последние недели.
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