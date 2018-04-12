Корреспонденты «ГУБЕРНИИ» облетели Самарскую область вместе с инспекторами по ЧС

Паводок проходит в нормальном режиме. Мониторинг рек и водохранилищ — с высоты птичьего полета — провели специалисты центра по ГО и ЧС. Под пристальное внимание попали шесть южных районов региона. Наша съемочная группа тоже была на высоте и выяснила, какие реки остаются в руслах, а какие вышли из берегов.

На улице Косогорной — потоп. Жители Похвистнево делятся кадрами в социальных сетях. Под мостом через реку Большой Кинель невозможно ни проехать ни пройти. Впору брать пример с жителей солнечной Венеции и пересаживаться в лодки. Впрочем, к «большой воде» привыкли: населенный пункт находится в низине — эпопея повторяется каждый год. Но такого паводка, уверяют горожане, не видели давно.

"Потепление дало резкое таяние воды. Вода копилась в оврагах и по оврагам начала спускаться в черту города. Инженерные системы не справились с таким объемом воды, и поэтому она поднялась до уровня, близкого к критическому. В настоящее время ситуация полностью стабилизировалась. Все коммуникации в стабильном, четком состоянии”, — рассказал начальник отдела ГО и ЧС администрации г. о. Похвистнево Сергей Карамзин.

Обстановку в других районах проверяют представители центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

С высоты птичьего полета хорошо видно, где ситуация с паводком может серьезно осложниться. Поэтому мониторинг рек и водохранилищ осуществляется с помощью вертолета Ми-2. В поле зрения — юг Самарской области . Всего же за 2 часа специалистам предстоит отсмотреть 6 районов региона.

Перед отправлением — инструктаж. Знакомят с техникой безопасности и предстоящим маршрутом. Проверят Кинельский, Нефтегорский, Большеглушицкий, Пестравский, Красноармейский и Волжский районы. К полету — готовы.

За штурвалом — Сергей Косоухов, летчик первого класса. С небом не расстается уже более 30 лет. Говорит, на его памяти бывали разливы и пострашнее. Из Бобровки вдоль реки Самары. Первая точка — Ветлянское водохранилище. Затем — Большеглушицкое. Наблюдаются закраины — т.е. лед у берегов уже начал таять, однако зеркало водоема пока не вскрылось. А вот и село Мосты — в Пестравском районе. Река Большой Иргиз вышла из берегов. Затопило низководный мост: Тёпловка и Ломовка отрезаны от «большой земли». Здесь дежурят аварийные службы, организована переправа. Разлилась и Большая Вязовка. Некоторые приусадебные участки подтоплены, однако до домов вода не дошла.

Представители МЧС уверяют, что ситуация штатная, угрозы для жителей нет. Об этом сегодня шла речь на видеоконференции с главами муниципалитетов.

”Подтоплено 173 приусадебных участка, 11 домов на территории двух населённых пунктов. Подтоплено 3 низководных моста. Подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики нет. Следует отметить, что у нас впервые в этом году вот такое сильное подтопление произошло не из-за подъёма уровня воды в водоёмах, а из-за таяния снега, которое произошло за последние два дня в связи с высокими температурами", — подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко

Значительно, почти на 3 метра, поднялась вода на реке Чагре в районе поселка Новотулка. На 1,5 метра"вырос" Большой Кинель в районе села Тимашево. Также сегодня «заиграли» реки в Кошкинском районе. А Чапаевка и Большой Иргиз, наоборот, пошли на спад.

”Мы не считаем, что в ближайшие 7 дней будет бурное развитие половодья. В пределах 8-14 градусов будет днем. А в остальное время — 5-10, 6-11 градусов, т.е. это все-таки невысокие температуры для этого времени”, — отметила Людмила Анурова, начальник Гидрометцентра «Приволжского УГМС».

16 и 18 числа в отдельных районах области ожидаются небольшие осадки. Потом опять похолодание. По словам синоптиков, благодаря таким температурам бурного развития весенних процессов в ближайшее время на реках не предвидится. Пик паводка намечен на конец апреля, на Волге он будет позже обычного.