Председатель союза дачников Подмосковья призвал граждан отказаться от сжигания прошлогодней травы

Об этом сообщили в секретариате депутата.

«На улице практически сошел снег, установилась стабильная теплая погода, а это значит, что пришло время с особенной внимательностью относиться к соблюдению норм пожарной безопасности», — приводятся в материале слова Н. Чаплина.

Он также отметил, что в Московской области открыт пожароопасный сезон.

«В регионе открыт пожароопасный сезон, это касается не только территорий лесного фонда, но и каждого из нас. Мне бы хотелось предостеречь дачников от желания «обновить» и сжечь прошлогоднюю траву — это не только навредит грунту, но и легко может стать причиной пожара», — заявил Н. Чаплин.

Дачникам рекомендуется проверить после зимы электропроводку, печи, а так же нагревательные приборы и газовое оборудование на предмет наличия легковоспламеняющихся навалов.