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Метеорологи: Весеннее половодье подтопит в ближайшие дни Тихвин, Тосно и Любань в Ленобласти
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Метеорологи: Весеннее половодье подтопит в ближайшие дни Тихвин, Тосно и Любань в Ленобласти 

Интересант 1 час назад
Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на сегодня произошло вскрытие ото льда большинства рек Ленинградской, Псковской и Новгородской областей (кроме Паши, Ояти, Свири), на днях вскрылась и бухта Петрокрепость Ладожского озера.
Накануне уровень воды на Новоладожском канале из-за нагона из Ладожского озера колебался в районе неблагоприятной отметки, при которой в поселке Свирица (Ленобласть) подтапливаются огороды и хозяйственные постройки.
В ближайшие дни на большинстве рек продолжится повышение уровня воды. Ожидается вскрытие Паши и Ояти. Возможно образование заторов льда в среднем и нижнем течении этих рек, что приведет к дополнительному подъему уровней воды и затоплению территорий.
Ожидается достижение неблагоприятных отметок, при которых затапливаются огороды и хозяйственные постройки в Ленинградской области, — в Тихвине, Любани и Тосно, деревне Белой и селе Паше.
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