Метеорологи: Весеннее половодье подтопит в ближайшие дни Тихвин, Тосно и Любань в Ленобласти

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что на сегодня произошло вскрытие ото льда большинства рек Ленинградской, Псковской и Новгородской областей (кроме Паши, Ояти, Свири), на днях вскрылась и бухта Петрокрепость Ладожского озера.

Накануне уровень воды на Новоладожском канале из-за нагона из Ладожского озера колебался в районе неблагоприятной отметки, при которой в поселке Свирица ( Ленобласть ) подтапливаются огороды и хозяйственные постройки.

В ближайшие дни на большинстве рек продолжится повышение уровня воды. Ожидается вскрытие Паши и Ояти. Возможно образование заторов льда в среднем и нижнем течении этих рек, что приведет к дополнительному подъему уровней воды и затоплению территорий.