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Самый низкий с начала 2018 г уровень влажности воздуха зафиксировали в Московском регионе
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Самый низкий с начала 2018 г уровень влажности воздуха зафиксировали в Московском регионе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве в четверг очень сухой воздух, уровень влажности самый низкий с начала 2018 года и составляет 15%, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Впервые с начала 2018 года относительная влажность воздуха 12 апреля в 14 часов на метеостанции ВДНХ составила 19%, а на Балчуге в 15 часов она понизилась до 15%. Такая же низкая влажность воздуха отмечается и в Павловском Посаде», — говорится в сообщении.
Такие показатели влажности характерны для чистого арктического воздуха, который и ворвался накануне в Московский регион. Из-за низкого влагосодержания воздуха и нисходящих потоков воздуха в антициклоне над Москвой совершенно отсутствуют облака.
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