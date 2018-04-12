Самый низкий с начала 2018 г уровень влажности воздуха зафиксировали в Московском регионе

Подмосковье и Москве в четверг очень сухой воздух, уровень влажности самый низкий с начала 2018 года и составляет 15%, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Впервые с начала 2018 года относительная влажность воздуха 12 апреля в 14 часов на метеостанции ВДНХ составила 19%, а на Балчуге в 15 часов она понизилась до 15%. Такая же низкая влажность воздуха отмечается и в Павловском Посаде», — говорится в сообщении.

Такие показатели влажности характерны для чистого арктического воздуха, который и ворвался накануне в Московский регион. Из-за низкого влагосодержания воздуха и нисходящих потоков воздуха в антициклоне над Москвой совершенно отсутствуют облака.