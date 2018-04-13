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Нынешний апрель в Московском регионе может стать рекордным по низкому уровню влажности
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Нынешний апрель в Московском регионе может стать рекордным по низкому уровню влажности 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Новый рекорд по низкой относительной влажности воздуха может быть установлен по итогам нынешнего апреля в Подмосковье и Москве, сообщается на сайте «Метеоновости».
В нынешнем апреле антициклоны, сменяя друг друга, продлили свое пребывание в Московском регионе уже на 13 дней. Воздух, циркулирующий в их системе мало насыщен влагой. Так, 12 апреля впервые с начала 2018 года относительная влажность воздуха составила 19%. Около 20% удерживается относительная влажность и в пятницу.
«В ближайшие выходные дни иссушение воздуха сохранится. И апрель текущего года может установить новый рекорд по очень низкой относительной влажности воздуха», — говорится в сообщении.
За весь ряд многолетних наблюдений такие показатели приземного воздуха отмечались в апреле лишь в четырех годах: в 1976-м, 1977-м, 1982-м и 2015-м.
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