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Жителей Московского региона предупредили о повышенном атмосферном давлении
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Жителей Московского региона предупредили о повышенном атмосферном давлении 

РИАМО 1 час назад
Подмосковье и Москва до 16 апреля будут находиться в зоне повышенного атмосферного давления в 755-750 миллиметров ртутного столба, что обеспечит малооблачную и сухую погоду, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Cнег, выпавший в ночь на среду, 11 апреля, при прохождении холодного фронта, немного попугал, но растаял быстро. В центре Европейской территории России стремительно утвердился антициклон, заполненный чистым и прозрачным арктическим воздухом. Этот антициклон полностью подавил конвекцию, высокий фон атмосферного давления (755-750 миллиметров ртутного столба) будет сохраняться в Московском регионе до понедельника», — говорится в сообщении.
Благодаря этому погода будет малооблачной и сухой.
Максимальная температура воздуха за счет солнечного прогрева с каждым днем будет повышаться. 13 апреля воздух прогреется в Москве до 11-13, по области до 15 тепла. 14 апреля днем в столице 13-15, по Подмосковью от 12 до 17 градусов.
Но самым теплым и комфортным днем будет 15 апреля: ветер совсем слабый и теплый, облаков немного, температура повысится в Москве до 15-17 градусов. По температурному режиму погода будет соответствовать последней пятидневке апреля.
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