Жителей Московского региона предупредили о повышенном атмосферном давлении

Подмосковье и Москва до 16 апреля будут находиться в зоне повышенного атмосферного давления в 755-750 миллиметров ртутного столба, что обеспечит малооблачную и сухую погоду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Cнег, выпавший в ночь на среду, 11 апреля, при прохождении холодного фронта, немного попугал, но растаял быстро. В центре Европейской территории России стремительно утвердился антициклон, заполненный чистым и прозрачным арктическим воздухом. Этот антициклон полностью подавил конвекцию, высокий фон атмосферного давления (755-750 миллиметров ртутного столба) будет сохраняться в Московском регионе до понедельника», — говорится в сообщении.

Благодаря этому погода будет малооблачной и сухой.

Максимальная температура воздуха за счет солнечного прогрева с каждым днем будет повышаться. 13 апреля воздух прогреется в Москве до 11-13, по области до 15 тепла. 14 апреля днем в столице 13-15, по Подмосковью от 12 до 17 градусов.

Но самым теплым и комфортным днем будет 15 апреля: ветер совсем слабый и теплый, облаков немного, температура повысится в Москве до 15-17 градусов. По температурному режиму погода будет соответствовать последней пятидневке апреля.