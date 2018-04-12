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Характерная для Арктики низкая влажность воздуха отмечается в Москве впервые с начала года
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Характерная для Арктики низкая влажность воздуха отмечается в Москве впервые с начала года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Сухой воздух, характерный для Арктики, фиксируется в Москве впервые с начала года. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Впервые с начала 2018 г. относительная влажность воздуха 12 апреля в 14:00 на метеостанции ВДНХ составила 19%, а на Балчуге в 15:00 она понизилась до 15%. Такие показатели влажности характерны для чистого арктического воздуха, который и ворвался накануне в столичный регион. Из-за низкого влагосодержания воздуха и нисходящих потоков воздуха в антициклоне над Москвой совершенно отсутствуют облака», — говорится в сообщении.
Как уточняется, такая же низкая влажность воздуха отмечается и в Павловском Посаде.
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