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Пожароопасный сезон объявлен в Подмосковье
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Пожароопасный сезон объявлен в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Пожароопасный сезон объявлен в лесах Московской области с 12 апреля, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.
«У лесников начинается ответственный период — мы объявляем о начале пожароопасного сезона. В лесах области практически сошел снег, установились положительные среднесуточные температуры воздуха. Комитет лесного хозяйства Московской области и подведомственные ему учреждения к пожароопасному сезону готовы. Проведена большая подготовительная работа — вся техника тщательно проверена, личный состав готов к оперативному реагированию», — приводит пресс-служба слова председателя комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова.
Как уточняется, с сегодняшнего дня все силы и средства переводятся в режим готовности к тушению лесных пожаров, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов.
В пресс-службе напомнили, что в регионе организовано использование четырехуровневой системы мониторинга пожарной опасности в лесах — это наземное и авиационное патрулирование, система видеомониторинга лесных пожаров, охват которой составляет 100%, и космический мониторинг.
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