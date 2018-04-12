Весна в Волго-Ахтубинской пойме: волгоградский фотограф снял пробуждение природы 

Волгоградский фотограф Валерий Шеянов снял пробуждение Волго-Ахтубинской поймы.
— Фотосъемка — мое увлечение. Снимаю всё, но в последнее время предпочитаю природу: Волго-Ахтубинскую пойму, Дон, — поделился с V1.ru Валерий Шеянов. — Как снег сошел — за город, и до следующего снега.
Еще нет листвы, и трава только-только пробивается, но даже по фотографиям понятно — воздух уже совсем другой. Весной меняется всё. И особенно это заметно за городом — любуйтесь вместе с нами синевой неба, зеркалом воды, прекрасными птицами и манящими дорогами.
Неповторимый весенний цвет и свет
Орлиный взгляд на весну
Немного льда и чайки
Первые цветы всегда самые красивые
К чему прислушался дятел?
Зелени пока нет, но есть простор, воздух и вода
Поистине королевский размах
Утки идут на взлет
Дорога… В лето?