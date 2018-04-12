Весна в Волго-Ахтубинской пойме: волгоградский фотограф снял пробуждение природы

Волгоградский фотограф Валерий Шеянов снял пробуждение Волго-Ахтубинской поймы.

— Фотосъемка — мое увлечение. Снимаю всё, но в последнее время предпочитаю природу: Волго-Ахтубинскую пойму, Дон , — поделился с V1.ru Валерий Шеянов. — Как снег сошел — за город, и до следующего снега.

Еще нет листвы, и трава только-только пробивается, но даже по фотографиям понятно — воздух уже совсем другой. Весной меняется всё. И особенно это заметно за городом — любуйтесь вместе с нами синевой неба, зеркалом воды, прекрасными птицами и манящими дорогами.

Неповторимый весенний цвет и свет

Орлиный взгляд на весну

Немного льда и чайки

Первые цветы всегда самые красивые

К чему прислушался дятел?

Зелени пока нет, но есть простор, воздух и вода

Поистине королевский размах

Утки идут на взлет

Дорога… В лето?