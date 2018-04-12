Безумная боль стала причиной гибели Гагарина

День космонавтики связан с одной из самых популярных и, наверное, самых загадочных личностей XX века — Юрием Гагариным . О его жизни написано множество текстов и снято множество фильмов. Официальное объяснение причин его гибели до сих пор не удовлетворяет скептиков. Слишком много тайн, слишком много неясного.

Астролог Таша Игошина постаралась рассказать о судьбе космонавта.

В астрологии, чтобы предугадать те или иные жизненные события или дать им оценку, необходимо составить натальную карту человека. Для этого нужно знать дату, точное время и город рождения. К сожалению, мы не знаем точного времени рождения Юрия Гагарина, поэтому традиционные астрологические методы прогностики для нас закрыты. Но издревле великими астрологами использовались и другие методы, которые давали не менее точную информацию о человеке. Одним из таких является «Метод сабианских градусов», для которого время рождения не принципиально.

Коротко о сути данного метода. Кроме Луны, которая имеет быструю скорость, все планеты Солнечной системы в День рождения человека, в течение суток, стоят в одном и том же градусе и позволяют астрологу работать с космограммой, а не натальной картой (карта, без сетки Домов), и, соответственно, могут поведать как о жизни, так и о смерти любого человека. Подобный анализ приоткрывает нам матрицу человека, смысл его жизни и предназначение.

"Руководствуясь данным методом, я сделала свой анализ. И скажу вам так, уже в момент рождения Юрия можно было увидеть, что ему «предначертано бессмертие», то есть «слава при жизни и после нее». Кроме того, Солнце в 17 градусе Рыбы, Меркурий и Марс в знаке Рыбы предполагают некую жертвенность, период сложных испытаний. А градусы Сатурна и Урана раскрывают то, что он обязательно должен был иметь отношение к астрономии, космонавтике, летному делу. Как показала история, эти вещи очевидны и градусы в космограмме сработали", — пояснила астролог.

Кроме того, метод сабианских градусов дает нам и некоторое дополнение в этой истории. Он говорит о «бессмертии, но, внимание, с последующим падением». «Падение могло быть как моральным, так и физическим. Возьмите во внимание физические и психические нагрузки, испытание славой и многое другое. Это не каждому по силам. Слава, обрушившаяся на Гагарина, вполне могла стать причиной самоубийства», — сказала Таша Игошина.

Посудите сами, в последние годы его жизни был неизбежен конфликт между собственными ценностями и требованиями социума. Странности в поведении Юрия не могли нравиться руководству. «Полнейшее разочарование, потеря нравственных ориентиров, зависимость от препаратов, лекарств, постоянное напряжение, жизнь на виду, предательство близких людей, отсутствие взаимопонимания с семьей, большое давление соцаппарта не могли пройти бесследно. Могу предположить, что его мучили сильные головные боли, галлюцинации, миражи, связанные с определенными зависимостями. Все это могло привести к добровольному и осознанному уходу из жизни во время полета. В Методе градусов сабиана я нашла этому ряд подтверждений», — рассказала Dni.Ru эксперт.

Если мы близки к истине, то понятно, что советское правительство не могло дать огласку тому, что как именно погиб национальный герой. Это совсем не вязалось с коммунистической идеологией. Он обязательно должен был «погибнуть, исполняя служебный долг, в бою, в испытаниях», а не в следствии внутренних конфликтов и противоречий. «Конечно, сегодня, мы можем выдвигать бесконечное число гипотез, но уже никогда не сможем проникнуть в его мысли и чувства, чтобы понять мотивы его поступков. Мне очевидна лишь безумная болевая пропасть, которую нес в себе этот человек», — добавила Игошина.