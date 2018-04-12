Гидрометцентр не прогнозирует раннего пожароопасного периода в европейской части России

До середины июня возникновение природных пожаров на европейской части России маловероятно из-за выпавших и увлажнивших почву осадков. Об этом сообщил журналистам глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории России раннего пожароопасного периода не прогнозируется. Глубина промерзания небольшая, поэтому талый снег достаточно интенсивно впитывается в почву, фильтрация талого снега происходит. Кроме того, за счет осенних дождей почва насыщена влагой, корни деревьев и кустарников хорошо подпитываются — в общем, ситуация до середины июня с точки зрения наших специалистов спокойная. Если не вмешается человек, который может изменить природные условия», — сказал Р. Вильфанд.

В то же время он отметил, что теплая погода на юге азиатской территории России создаст условия для объявления четвертого класса пожарной опасности.