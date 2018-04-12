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Р. Вильфанд рекомендовал жителям столицы не торопиться с заменой зимней резины на летнюю
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Р. Вильфанд рекомендовал жителям столицы не торопиться с заменой зимней резины на летнюю 

Агентство «Москва» 1 час назад
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал жителям Москвы и Подмосковья не торопиться с заменой зимней резины на летнюю. Об этом он заявил журналистам.
«Часто задают вопрос, когда нужно менять зимнюю резину. Если в ближайшие дни автомобилист в Москве и Московской области будет ездить в период с полудня до 16-17 часов, то температура будет совершенно комфортной, в районе 10 градусов, и можно уже менять резину. Но утром температура будет около нулевой отметки. Я бы все-таки рекомендовал оценить прогноз погоды в воскресенье на неделю и тогда уже принимать решение, не торопиться сейчас. Потому что апрель очень неустойчивый месяц, и, по различным расчетам, прогнозируется еще понижение температуры ниже нулевых отметок и осадки в апреле и первой декаде мая. А раз осадки, это не только дождь, но и снежинки будут появляться. Это все-таки весна в умеренных широтах европейской части России», — сказал синоптик.
Также Р. Вильфанд уточнил, что помимо других осадков, именно снежинки могут выпасть «в третьей декаде апреля и первой декаде мая». Однако синоптик не смог уточнить, сформируют ли они наледь и на какой срок — о таком прогнозе можно будет говорить только за пять-шесть дней до осадков.
Кроме того, глава Гидрометцентра призвал автолюбителей обращать внимание на сообщения ЦОДД и ГИБДД.
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