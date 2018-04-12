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Р. Вильфанд: 20-градусное тепло придет в Москву в конце апреля
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Р. Вильфанд: 20-градусное тепло придет в Москву в конце апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Новые Округа
В третьей декаде апреля в Москву придет 20-градусное тепло, сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В понедельник температура будет постепенно повышаться до 15-18 градусов, во вторник будет 15-16 градусов. Но это не возвращение июньского лета, которое было в начале этой недели. И, конечно же, двадцатиградусные отметки мы прогнозируем в третьей декаде апреля», — сказал Р. Вильфанд.
По его словам, в ближайшие в пятницу и субботу дневная температура будет на уровне 10-13 градусов тепла, а ночью будет около и ниже нуля. Глава Гидрометцентра пояснил, что большая разница между дневными и ночными температурами связана с приходом с северо-запада холодного малооблачного циклона.
«При отсутствии облачного покрывала ночью будет происходить интенсивное выхолаживание, понижение температуры приземного слоя воздуха. А днем при отсутствии облаков энергетически насыщенные солнечные лучи будут прогревать почву, за счет конвекции и турбулетных потоков тепло будет передаваться в приземный слой воздуха и температура будет повышаться», — пояснил Р. Вильфанд.
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