Р. Вильфанд: 20-градусное тепло придет в Москву в конце апреля

«В понедельник температура будет постепенно повышаться до 15-18 градусов, во вторник будет 15-16 градусов. Но это не возвращение июньского лета, которое было в начале этой недели. И, конечно же, двадцатиградусные отметки мы прогнозируем в третьей декаде апреля», — сказал Р. Вильфанд.

По его словам, в ближайшие в пятницу и субботу дневная температура будет на уровне 10-13 градусов тепла, а ночью будет около и ниже нуля. Глава Гидрометцентра пояснил, что большая разница между дневными и ночными температурами связана с приходом с северо-запада холодного малооблачного циклона.

«При отсутствии облачного покрывала ночью будет происходить интенсивное выхолаживание, понижение температуры приземного слоя воздуха. А днем при отсутствии облаков энергетически насыщенные солнечные лучи будут прогревать почву, за счет конвекции и турбулетных потоков тепло будет передаваться в приземный слой воздуха и температура будет повышаться», — пояснил Р. Вильфанд.