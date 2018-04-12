В европейской части России не прогнозируются сильные паводки

Сильных половодий и паводков в европейской части России не прогнозируется, сообщил журналистам в четверг руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

«На европейской территории России не ожидается экстремальных событий, связанных с половодьем», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что половодье — это нестандартная ситуация. Даже при самых слабых его характеристиках происходят подтопления сельхозугодий, подмывы столбов электропередач, изоляция групп строений и другие чрезвычайные ситуации.

«На территории европейской части России сложилась следующая ситуация: насыщенность почвы влагой за счет осенних дождей около и выше нормы, это хороший показатель для озимых культур. Было также промерзание почв значительно меньше обычных значений в этом году, и, хотя высота снега и была большая, водность его не высока, он рыхлый», — отметил глава Гидромета.

Он добавил, что в апреле растаяло очень много снега, с чем связано поднятие уровня воды.

«Поскольку март был очень холодным, это затянуло процесс подтаивания снега, который обычно происходит в третьей декаде марта. Снег достаточно быстро начал таять в первой декаде апреле. Есть понятие «дружная весна», под которым понимается конвекция теплого воздуха и интенсивные осадки. Да, конвекция теплая, а осадков мало. Снег тает, но не достаточно быстро», — заключил Вильфанд.