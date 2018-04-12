Май в 2018 году на Европейской части РФ будет значительно теплее мая 2017‑го

Погода в мае 2018 года на Европейской территории России будет значительно теплее погоды в мае 2017-го, сообщил журналистам в четверг руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

«Температурный фон мая. По предварительным оценкам, которые будут постоянно корректироваться, мы оцениваем, что май ожидается около и выше нормы на территории Европейской России, он будет существенно теплее, чем в прошлом году. Но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений прогнозируется», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что более детальный расчет будет выпущен позже.