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Май в 2018 году на Европейской части РФ будет значительно теплее мая 2017‑го
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Май в 2018 году на Европейской части РФ будет значительно теплее мая 2017‑го 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
Погода в мае 2018 года на Европейской территории России будет значительно теплее погоды в мае 2017-го, сообщил журналистам в четверг руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Температурный фон мая. По предварительным оценкам, которые будут постоянно корректироваться, мы оцениваем, что май ожидается около и выше нормы на территории Европейской России, он будет существенно теплее, чем в прошлом году. Но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений прогнозируется», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что более детальный расчет будет выпущен позже.
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