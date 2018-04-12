Снег растает в России к 20-25 апреля

"В апреле очень быстро стала понижаться высота снега и буквально за 8-9 дней на метеорологических станциях снега уже не отмечалось. Но его еще много в Московской области. Даже на открытых участках, на полях высота снега составляет 6-7 сантиметров. Растает он только к 20-25 апреля, не раньше", — заявил Вильфанд.

Глава Гидромецентра также отметил, что все запасы снега в этом году были сформированы в начале февраля. Ведущее научно-исследовательское учреждение в области гидрометеорологических прогнозов Гидрометцентр регулярно делает гидрометеорологические прогнозы.