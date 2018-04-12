Ещё
Глава Гидромета посоветовал водителям Москвы и Подмосковья не спешить менять зимнюю резину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Гидромета посоветовал водителям Москвы и Подмосковья не спешить менять зимнюю резину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В связи с нулевыми ночными температурами в Москве и Подмосковье в ближайшую неделю автомобилистам следует не спешить менять зимнюю резину на летнюю, сообщил журналистам в четверг руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Метеорологи не часто отвечают на вопросы о замене зимней на летнюю резину. Если автомобилисты будут ездить с 12 до 16-17 часов, температура будет совершенно комфортная, около 10 градусов, можно менять резину. Но утром температура будет около нулевой отметки, это нужно иметь ввиду. Я бы рекомендовал принимать решение через три-четыре дня», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что жителям Московской области также следует не торопиться с принятом решения о замене зимней резины у автомобилей, так как погода в апреле — очень неустойчивая.
Понижение температуры и осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие недели.
РИАМО: последние новости
Вертолеты обследуют Москву и Подмосковье на предмет паводков Более теплая, чем обычно, погода установится в Московском регионе в ближайшие 10 дней Водителям в Москве посоветовали пока не менять зимнюю резину на летнюю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса234
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому146
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ147
Улюкаев удивил тюремным досугом68
«Судный день» стал на минуту ближе162
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение