Глава Гидромета посоветовал водителям Москвы и Подмосковья не спешить менять зимнюю резину

Роман Вильфанд. В связи с нулевыми ночными температурами в Москве Подмосковье в ближайшую неделю автомобилистам следует не спешить менять зимнюю резину на летнюю, сообщил журналистам в четверг руководитель Гидрометцентра РФ

«Метеорологи не часто отвечают на вопросы о замене зимней на летнюю резину. Если автомобилисты будут ездить с 12 до 16-17 часов, температура будет совершенно комфортная, около 10 градусов, можно менять резину. Но утром температура будет около нулевой отметки, это нужно иметь ввиду. Я бы рекомендовал принимать решение через три-четыре дня», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что жителям Московской области также следует не торопиться с принятом решения о замене зимней резины у автомобилей, так как погода в апреле — очень неустойчивая.

Понижение температуры и осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие недели.