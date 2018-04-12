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Р. Вильфанд: Май этого года будет существенно теплее, чем в 2017 г.
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Р. Вильфанд: Май этого года будет существенно теплее, чем в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Погода в европейской части России в мае этого года будет существенно теплее, чем в 2017 г., сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температурный фон мая, по предварительным оценкам, ожидается около и выше нормы на европейской территории России — будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется», — сказал Р. Вильфанд.
Он отметил, что более детальный прогноз будет представлен Гидрометцентром позже.
Агентство «Москва»: последние новости
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