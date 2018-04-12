Р. Вильфанд: Май этого года будет существенно теплее, чем в 2017 г.

Погода в европейской части России в мае этого года будет существенно теплее, чем в 2017 г., сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«Температурный фон мая, по предварительным оценкам, ожидается около и выше нормы на европейской территории России — будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется», — сказал Р. Вильфанд.

Он отметил, что более детальный прогноз будет представлен Гидрометцентром позже.