Гидрометцентр рассказал, каким будет май

При этом, по его, словам, похолодание все же будет.

"Температурный фон мая, по предварительным оценкам, ожидается около и выше нормы на европейской территории России — будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что более детальный прогноз будет представлен Гидрометцентром позже.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.