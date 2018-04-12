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Гидрометцентр рассказал, каким будет май
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Гидрометцентр рассказал, каким будет май 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода в европейской части России в мае этого года будет существенно теплее, чем в 2017 году, сообщает агентство городских новостей Москва.
При этом, по его, словам, похолодание все же будет.
"Температурный фон мая, по предварительным оценкам, ожидается около и выше нормы на европейской территории России — будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что более детальный прогноз будет представлен Гидрометцентром позже.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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