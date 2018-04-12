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Средняя температура марта в 2018 году в РФ была ниже значений января
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Средняя температура марта в 2018 году в РФ была ниже значений января 

РИАМО 1 час назад
Средняя температура воздуха на территории России в марте текущего года была ниже средних температурных значений января, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Март 2017 года был совершенно необычным и самым жарким на территории нашей страны, температура была значительно выше нормы. Нынешний март абсолютно противоположен — на 3-5 градусов ниже многолетних значений. Средняя температура марта была ниже средней температуры января», — сказал Вильфанд.
Он добавил, что такая погодная ситуация была характерна для России в целом, включая Центральный федеральный округ, Сибирь и Дальний восток. Исключение составили районы Северного Кавказа.
«Очень медленно и незаметно глобальное потепление смещает временные сезоны, почти незаметно», — подчеркнул Вильфанд.
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