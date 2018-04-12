Весна пришла: в Севастополе с 16 апреля отключат отопление

СЕВАСТОПОЛЬ , 12 апр — РИА Новости Крым . Правительство Севастополя приняло решение о завершении отопительного сезона с 16 апреля. Соответствующее постановление власти города приняли на заседании в четверг.

"Согласно действующему законодательству, по истечению пятидневного срока, когда среднесуточная температура +8, есть основания для прекращения отопительного сезона. Учитывая погодные условия — на выходные есть риск небольшого понижения температуры, предлагается завершить отопительный сезон с 16 апреля", — сказал директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов , отметив, что с 6 апреля система была переведена в режим ночных протопок.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поддержал документ с условием обеспечивать режим ночных протопок при необходимости.

Отопительный сезон начался в Севастополе 16 октября 2017 года. В это время работали 122 котельные, 625 км тепловых сетей, 65 центральных тепловых пунктов. Эксплуатация котельных осуществлялась в штатном режиме.