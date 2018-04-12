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На Ставрополье объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков
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На Ставрополье объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков 

«Это Кавказ» 21 минуту назад
Фото: «Это Кавказ»
В Ставропольском крае в ближайшие несколько дней ожидается резкое похолодание. Заморозки могут привести к гибели цветков плодовых деревьев.
«Ночью и утром 14−16 апреля существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера не выше локального уровня, связанных с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних косточковых плодовых культур», — говорится в сообщении на сайте краевого управления МЧС.
В эти дни в ночные и утренние часы местами по краю ожидаются заморозки до минус 1 градуса.
Из-за теплой и сухой погоды, установившейся в последние дни, в крае началась ранняя вегетация растений. Похолодание будет для них опасным. Жителям рекомендовано организовать дымление плодовых деревьев (образование завесы из дыма) или укрыть деревья защитным материалом.
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