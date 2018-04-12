На Ставрополье объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков

Ставропольском крае в ближайшие несколько дней ожидается резкое похолодание. Заморозки могут привести к гибели цветков плодовых деревьев.

«Ночью и утром 14−16 апреля существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера не выше локального уровня, связанных с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних косточковых плодовых культур», — говорится в сообщении на сайте краевого управления МЧС.

В эти дни в ночные и утренние часы местами по краю ожидаются заморозки до минус 1 градуса.

Из-за теплой и сухой погоды, установившейся в последние дни, в крае началась ранняя вегетация растений. Похолодание будет для них опасным. Жителям рекомендовано организовать дымление плодовых деревьев (образование завесы из дыма) или укрыть деревья защитным материалом.