МЧС предупредило жителей Ставрополья о возможных заморозках

"Ночью и утром 14-16 апреля существует вероятность возникновения природных ЧС, связанных с повреждениями цветков ранних косточковых плодовых культур. Источник ЧС — заморозки… до минус 1 градуса", — сообщает МЧС со ссылкой на данные Ставропольского Гидрометцентра.

По данным спасателей, установившаяся в последние дни теплая сухая погода вызвала раннее возобновление вегетации, понижение температуры до минусовых значений будет опасно для растений.

Населению рекомендуется организовать дымление плодовых деревьев, т. е. образование завесы из дыма, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха, или укрыть деревья защитным материалом — брезентом, агротканью. Для больших коммерческих насаждений рекомендуется импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.