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Вертолеты начинают облеты для мониторинга паводковой ситуации в Москве и области
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Вертолеты начинают облеты для мониторинга паводковой ситуации в Москве и области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вертолеты Московского авиационного центра начинают специальные облеты по контролю паводковой обстановки на территории Москвы и области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).
"Экипажи вертолетов будут следить за ситуацией и при обнаружении подтоплений незамедлительно передавать информацию в Центр управления в кризисных ситуациях", — сказал собеседник агентства.
Ранее первый замруководителя департамента Владимир Сченснович сообщил, что чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего паводка в Москве не ожидается.
ТАСС: последние новости
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