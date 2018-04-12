Вертолеты начинают облеты для мониторинга паводковой ситуации в Москве и области

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Вертолеты Московского авиационного центра начинают специальные облеты по контролю паводковой обстановки на территории Москвы и области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Экипажи вертолетов будут следить за ситуацией и при обнаружении подтоплений незамедлительно передавать информацию в Центр управления в кризисных ситуациях", — сказал собеседник агентства.

Ранее первый замруководителя департамента Владимир Сченснович сообщил, что чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего паводка в Москве не ожидается.