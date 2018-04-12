Все на субботник: в Кургане начнется грандиозная уборка, когда позволит погода

Из-за погоды месячник уборки начался только по календарю — реально наводить порядок стало возможным только после того, как сошел снег (надеемся, сегодняшний тоже успеет растаять). В апреле, как рассказал директор МКУ «Административно-техническая инспекция» Михаил Дубанич, в городе были возобновлены общественные работы.

— С 9 по 13 апреля «общественники» будут наводить порядок в районе улиц К. Маркса, М. Горького, Советской, Гоголя, Красина, Ленина, Станционной, Савельева, Климова, Пролетарской и др. Основной фронт работ их составляет уборка мусора, очистка от несанкционированной рекламы фасадов зданий, опор линий наружного освещения, — передает его слова пресс-служба администрации.

Общегородские субботники пройдут в Кургане 19, 20 и 21 апреля, но это не точно — снова может вмешаться погода, тогда даты могут перенести.

В любом случае присоединиться к уборке городские власти приглашают всех желающих. В прошлом году жительница Кургана кинула клич в социальных сетях и вместе с другими горожанами прибрала пляж на Голубых озёрах.