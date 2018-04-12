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В Самаре на ул. Новоурицкой упавший с крыши снег повредил надземный газопровод
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В Самаре на ул. Новоурицкой упавший с крыши снег повредил надземный газопровод 

Волга Ньюс 1 час назад
Во вторник, 10 апреля, в 19:07 в единую диспетчерскую службу СВГК поступило сообщение о том, что на ул. Новоурицкой упавшим с крыши дома снегом поврежден надземный газопровод низкого давления. На месте происшествия ремонтниками были проведены соответствующие работы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе компании.
Кстати, по данным СВГК, в этот же день, 10 апреля, были зафиксированы два случая повреждения газопроводов падающим с крыш снегом на разных улицах в с. Подстепки Ставропольского района.
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