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«Сильный снегопад и гололёд»: автомобилистов предупредили о сложностях на трассе М-5
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«Сильный снегопад и гололёд»: автомобилистов предупредили о сложностях на трассе М-5 

74.ru 54 минуты назад
Фото: 74.ru
На автодороге М-5 «Урал» из-за сильного снегопада и гололёда затруднено движение от границы с Башкирией до Миасса. Об этом сообщили в управлении ГИББД ГУ МВД по Челябинской области.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным снегопадом и гололедными явлениями, сложившимися в горнозаводской зоне области, на участке автодороги федерального значения М-5 затруднено движение, — говорится в сообщении. — Проехать сложно от границы с Республикой Башкирия до города Миасс — с 1548 по 1780 километры. Просим водителей, двигающихся в данном направлении, быть предельно осторожными.
Накануне о надвигающейся на регион непогоде предупредили в управлении дорог «Южный Урал». Подрядчики заявили о готовности вывести технику и специалистов для устранения последствий непогоды. Состояние федеральных трасс будут проверять круглосуточно.
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