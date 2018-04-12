Весна отступила: в Оренбуржье пришло резкое похолодание

По прогнозу оренбургской метеослужбы, сегодня в отдельных районах области ожидается резкое снижение температуры на 10°.

Теплая погода радовала оренбуржцев всего неделю, но на смену ей снова пришли холода. В связи с этим МЧС по Оренбургской области настоятельно рекомендует жителям области каждое утро смотреть на термометр и одеваться по погоде.

Кроме того, в связи с понижением температуры воздуха может возрасти вероятность возникновения техногенных пожаров. Соответственно, в этот период спасательные службы советуют особенно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, эксплуатации газового оборудования и использования самодельных нагревательных устройств.