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Весна отступила: в Оренбуржье пришло резкое похолодание
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Весна отступила: в Оренбуржье пришло резкое похолодание 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
По прогнозу оренбургской метеослужбы, сегодня в отдельных районах области ожидается резкое снижение температуры на 10°.
Теплая погода радовала оренбуржцев всего неделю, но на смену ей снова пришли холода. В связи с этим МЧС по Оренбургской области настоятельно рекомендует жителям области каждое утро смотреть на термометр и одеваться по погоде.
Кроме того, в связи с понижением температуры воздуха может возрасти вероятность возникновения техногенных пожаров. Соответственно, в этот период спасательные службы советуют особенно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, эксплуатации газового оборудования и использования самодельных нагревательных устройств.
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