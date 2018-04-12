Внимание! На дорогах области гололедные явления 

По информации
Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды, в ближайшие сутки в Приангарье ожидается выпадение осадков в виде
дождя и мокрого снега, на дорогах области и города снежный накат,
гололедица.
Погодные условия могут осложнить
состояние дорожного полотна и оперативной обстановки на автомагистралях.
Сотрудники МЧС России призывают автовладельцев к осторожности.
Водителям-дальнобойщикам необходимо
помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому
надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу запас
воды и чая в термосе. Не забудьте про спички. Мобильные телефоны должны
быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства
спасения — лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в автомобиле.
Важно учитывать, что безопасность водителя и пассажиров во многом зависит от технического состояния автомобиля!
В целях безопасности при сильном
гололёде или других опасных погодных явлениях сотрудники МЧС России
рекомендуют частным лицам отказаться от поездок на дальние расстояния.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 (с мобильного).