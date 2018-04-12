Внимание! На дорогах области гололедные явления

По информации

Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды, в ближайшие сутки в Приангарье ожидается выпадение осадков в виде

дождя и мокрого снега, на дорогах области и города снежный накат,

гололедица.

Погодные условия могут осложнить

состояние дорожного полотна и оперативной обстановки на автомагистралях.

Водителям-дальнобойщикам необходимо

помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому

надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Берите в дорогу запас

воды и чая в термосе. Не забудьте про спички. Мобильные телефоны должны

быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в машину минимальные средства

спасения — лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в автомобиле.

Важно учитывать, что безопасность водителя и пассажиров во многом зависит от технического состояния автомобиля!

В целях безопасности при сильном

гололёде или других опасных погодных явлениях сотрудники МЧС России

рекомендуют частным лицам отказаться от поездок на дальние расстояния.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в единую пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 (с мобильного).