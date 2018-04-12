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Вернувшаяся зима задержится в Ульяновске и 12 апреля
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Вернувшаяся зима задержится в Ульяновске и 12 апреля 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновской области 11 апреля и в ночь на 12-е прошли сильные осадки в виде мокрого снега, а также метель с порывами ветра до 18 м/с, 12 апреля на дорогах ожидается сильная гололедица и преимущественно ясная погода с температурами от -5ОС до +3ОС.
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