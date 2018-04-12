Трассы Хабаровск-Комсомольск и Лидога-Ванино закрыты после снегопада 

Междугороднее автобусное сообщение приостановлено на автотрассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и на участке Лидога-Ванино. Вчера на всем протяжении этих автодорог выпал мокрый снег, в результате чего образовался гололед. Как сообщает ИА "Хабаровский край сегодня" со ссылкой на дежурно-диспетчерской службу правительства региона, предположительно, ограничение будет действовать до 12.00 12 апреля. Но, по решению управления ГИБДД УМВД по краю оно может быть продлено.
«В настоящее время заторов автомобилей на автодорогах не зарегистрировано, — сообщили в службе. — Пассажиры маршрутных автобусов оповещены об ограничении движения. Скопления людей на автовокзале нет. На автотрассах задействовано 10 бригад дорожных служб, функционирует 11 стационарных пунктов обогрева и питания».
В ДДС края уточнили, что из-за погоды в настоящее время также приостановлена работа переправы Ванино-Холмск. Паромы находятся в порту на приколе. Население известили об отмене перевозок. В минувшие сутки железнодорожное сообщение осуществлялось без задержек. Вылеты авиарейсов из Хабаровска в западном направлении шли по расписанию, по местным маршрутам — с опозданиями. По сообщению синоптиков, 12 апреля в Хабаровском крае местами прогнозируются осадки. Наиболее интенсивные пройдут на побережье Татарского пролива (Советско-Гаванский, Ванинский районы). Там мокрый снег будет чередоваться с дождем. Ветер усилится до 15-23 м/с, на побережье до 25 м/с. На дорогах сохранится гололед. Глава муниципальных образований направлено предупреждение о метеообстановке. Жителям края рекомендуется временно воздержаться от длительных поездок на собственном автотранспорте.