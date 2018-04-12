Трассы Хабаровск-Комсомольск и Лидога-Ванино закрыты после снегопада

Междугороднее автобусное сообщение приостановлено на автотрассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и на участке Лидога-Ванино. Вчера на всем протяжении этих автодорог выпал мокрый снег, в результате чего образовался гололед. Как сообщает ИА " Хабаровский край сегодня" со ссылкой на дежурно-диспетчерской службу правительства региона, предположительно, ограничение будет действовать до 12.00 12 апреля. Но, по решению управления ГИБДД УМВД по краю оно может быть продлено.

«В настоящее время заторов автомобилей на автодорогах не зарегистрировано, — сообщили в службе. — Пассажиры маршрутных автобусов оповещены об ограничении движения. Скопления людей на автовокзале нет. На автотрассах задействовано 10 бригад дорожных служб, функционирует 11 стационарных пунктов обогрева и питания».