Циклон обесточил несколько сел на Сахалине

На Сахалин надвигается циклон. Непогода нарушила электроснабжение в нескольких селах региона. Об этом сообщает ТАСС.

Без света остаются жители сел Белинское, Парусное и Айнское Томаринского района, а также села Бошняково Углегорского района. На месте работают аварийные бригады. Медицинские учреждения и другие социально значимые объекты питаются электроэнергией от дизель-генераторов.

Закончить восстановительные работы планируется до шести вечера по местному времени (10:00 мск).

Несколько дней назад непогода бушевала на Камчатке. Из–за снега и порывистого ветра в школах столицы края отменили занятия. Спасатели региона были переведены в режим повышенной готовности.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ