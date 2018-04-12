Ещё
Циклон обесточил несколько сел на Сахалине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Циклон обесточил несколько сел на Сахалине 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
На Сахалин надвигается циклон. Непогода нарушила электроснабжение в нескольких селах региона. Об этом сообщает ТАСС.
Без света остаются жители сел Белинское, Парусное и Айнское Томаринского района, а также села Бошняково Углегорского района. На месте работают аварийные бригады. Медицинские учреждения и другие социально значимые объекты питаются электроэнергией от дизель-генераторов.
Закончить восстановительные работы планируется до шести вечера по местному времени (10:00 мск).
Несколько дней назад непогода бушевала на Камчатке. Из–за снега и порывистого ветра в школах столицы края отменили занятия. Спасатели региона были переведены в режим повышенной готовности.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Москвичей предупредили о сильном ветре На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег После зимы московские дороги помоют с шампунем
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус83
«РФ понесет от американцев большой ущерб»425
США рассказали о возможности удара по военным РФ66
В США передумали вводить санкций против России8
Путин прокомментировал мировую обстановку549
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение