В Волгограде решили продлить отопительный сезон из-за похолодания

Отопительный сезон продлят в Волгограде до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха на улице не достигнет нормативных значений.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в связи с тем, что синоптики пообещали в ночь с 12 на 13 апреля резкое похолодание вплоть до заморозков, а также из-за того, что среднесуточная температура воздуха составит в ближайшие дни не более 6ºС, администрация города решила продлить отопительный сезон. Котельные и ЦТП будут работать на пониженной мощности, чтобы избежать «перетопов».

Волгоградцам, проживающим в домах без приборов учета тепловой энергии, в феврале, марте и апреле будут начислены одинаковые суммы, равные одной седьмой от всего объема. С мая по сентябрь эта строка исчезнет из квитанций, и расходы за оплату ЖКУ снизятся.