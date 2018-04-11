В Самаре специалисты закроют дефекты на маршрутах общественного транспорта

Самарские дороги приведут в порядок до конца апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

— Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» проверят трассы, отремонтированные с 2013 по 2017 год, — пояснили в мэрии Самары . — Обо всех дефектах ревизоры сообщат подрядчикам. Они должны исправить недочеты в ближайшее время. У дорожных рабочих осталось не так много времени из-за позднего схода снега и подготовки в ЧМ-2018.

Особое внимание комиссия уделит дорогам, отремонтированным в прошлом году. Только в Самаре в порядок привели 50 км трасс. Из них 16 км проходят по гостевым и туристическим маршрутам в исторической части города.

По словам начальника отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Антона Кукарина, главная причина большинства дефектов — дорожные условия.

— Зимой выпало много снега. Сейчас он тает, и талая вода подмывает основание покрытия, — рассказал Антон Кукарин.

Сейчас строители пользуются литой асфальтобетонной смесью. С наступлением тепла рабочие «перейдут» на горячий асфальтобетон. Его можно использовать на сухом дорожном покрытии с температурой выше 10 градусов. В первую очередь им закроют дефекты на дорогах, где проходят маршруты общественного транспорта.