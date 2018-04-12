На видео показали северный полюс Юпитера

NASA разместила на своем You-Tube канале видеоролик, демонстрирующий северный полюс Юпитера в инфракрасном диапазоне. Анимацию составили из снимков, сделанных с помощью межпланетной станцией «Юнона».

Видео получилось завораживающее: в центре полюса находится громадный циклон, который окружают еще восемь циркумполярных циклонов. Их диаметр составляет от 4000 до 4600 километров, рассказали астрономы.

Глядя на видео, может показаться, что вихри буквально закипают от температуры, но на самом деле они достаточно холодные. Температура желтых облаков на видео составляет -13 градусов, когда как в районе красных температура опускается до -83°C.

Напомним, что Юпитер находится от Земли на расстоянии примерно в 780 000 000 километров. Это пятая по удаленности планета в Солнечной системе, и наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном Сатурн классифицируется как газовый гигант.

Снимки были сделаны межпланетной станцией «Юноной», которую запустили в 2011 году. В 2016 году зонд вышел на полярную орбиту Юпитера и по сей день изучает гравитационное и магнитное поле планеты. Миссия «Юноны» завершится в середине лета 2018 года. Станция сойдет с орбиты и направится в атмосферу Юпитера, где сгорит.