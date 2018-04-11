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Три ледовые переправы закрыты в Карелии
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Три ледовые переправы закрыты в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Переправы в Кемском и Пудожском районах закрыты из-за повышения температуры воздуха.
10 апреля в связи с повышением температуры воздуха и изменением структуры льда принято решение о закрытии транспортной ледовой переправы через реку Кемь в поселок Панозеро, через реку Водла (поселок Кубово — поселок Кубовский сплавучасток) и реку Колода (поселок Кубовский сплавучасток — деревня Кубовская). Соответствующие распоряжения подписаны главами сельских поселений, сообщили в МЧС республики.
Напомним, на территории республики в зимний период действовало пять ледовых переправ: четыре в Пудожском районе и одна в Кемском. Все переправы были безопасными для передвижения по льду.
За время существования транспортных ледовых переправ в этом году все поселки были снабжены дровами на отопительный сезон 2018-2019 годов, отметили в министерстве.
По материалам: ptzgovorit.ru
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