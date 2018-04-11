Сегодня в Кирове порывы ветра валили деревья на дома и срывали крышу с остановки

Во вторник, 10 апреля 2018 года, вечером в Кирове начала резко меняться погода.

Если днем температура воздуха поднималась выше +12 градусов и светило солнце, то после 16 часов ситуация кардинально изменилась. Тучи сменили солнце, температура воздуха упала, поднялся ветер.

Как результат, в городе сорвало крышу с остановочного павильона на перекрестке улиц Щорса и Производственной.

На улице Дерендяева на девятиэтажку упало дерево. Такое же происшествие случилось у дома № 43 по улице Горького. Там дерево упало на пятиэтажку.

Фото — progorod43.ru