Сегодня в Кирове порывы ветра валили деревья на дома и срывали крышу с остановки 

Во вторник, 10 апреля 2018 года, вечером в Кирове начала резко меняться погода.
Если днем температура воздуха поднималась выше +12 градусов и светило солнце, то после 16 часов ситуация кардинально изменилась. Тучи сменили солнце, температура воздуха упала, поднялся ветер.
Как результат, в городе сорвало крышу с остановочного павильона на перекрестке улиц Щорса и Производственной.
На улице Дерендяева на девятиэтажку упало дерево. Такое же происшествие случилось у дома № 43 по улице Горького. Там дерево упало на пятиэтажку.
Фото — progorod43.ru