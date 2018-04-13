Весенние паводки в России: куда подвозить динамит

Во власти весенних паводков остаются 25 российских регионов. По данным МЧС, всего в стране подтоплено более 100 населенных пунктов. Самая сложная паводковая ситуация сейчас в Саратовской области . В регионе затоплены почти 200 домов, в нескольких районах введен режим ЧС. Про улицам Актарска можно передвигаться только вплавь. При необходимости спасатели эвакуируют людей и домашних животных. Большая вода пришла и в Пензенскую область . В регионе подтоплены десятки домов и сотни приусадебных участков. Уровень воды в реке Сердоба поднялся на 2,5 метра.

Юрий Варакин. Как будет развиваться паводковая ситуация дальше, в студии телеканала «МИР 24» рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета

— Насколько серьезна ситуация в Саратовской области?

Юрий Варакин: Сутки-двое, то есть до выходных еще продержатся отметки, близкие к опасным значениям. Такая же ситуация сложилась в Волгоградской и Пензенской областях. Вода начинает уходить по 50-70 сантиметров в день. Поймы останутся подтопленными еще до пяти-семи суток в зависимости от рельефа местности. Это, возможно, дачные участки, придомовые территории в пойменных местах, низководные мосты.

В начале следующей недели в Башкортостане Татарстане продолжится вскрытие рек и подъем уровня воды. Важную роль в этом играют рельеф и температура. Так, 12 апреля в этих регионах было до 14 градусов тепла.

— Еще один страдающий от паводка регион — Пензенская область. В реке Сердоба уровень воды поднялся на 2,5 метра. Это серьезная угроза?

Юрий Варакин: Дело в том, что произошла задержка таяния льда, март был относительно холодный, снег подтаивал неравномерно. Теперь пришла сильная волна тепла. Момент вскрытия в центральной России несколько затянется, поскольку антициклон продержится только до вторника. В Московской, Тверской областях в дневные часы будет не 8-10 градусов, а 15-16, без дождей и солнечно. Ночью также будут положительные температуры. Но с Коми и Белого моря придет очередная волна холодного воздуха, и таяние снега чуть замедлится. Эти затоки характерны для второй половины апреля в бассейне северных рек — в Архангельской, Вологодской областях. После 25 апреля пойдет новая волна теплого воздуха. Это опять же плюс в плане паводковой ситуации.

Там, где плотность застройки и населения высокая, надо свести риск заторов на реках к минимуму. Гидрологи знают такие узкие места, к ним уже подвезен динамит.

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