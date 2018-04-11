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В Петербурге появились первые подснежники
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В Петербурге появились первые подснежники 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге начали появляться первые подснежники, сообщают горожане в соцсетях.
Жители Петербурга и ленинградской области начали выкладывать фотографии красивых весенних цветов. В городе пользователи советуют полюбоваться ими в Измайловском саду.
Скорее всего, растения отреагировали на повышение температуры в последние дни. Специалисты прогнозируют дальнейшее таяние снега и потепление. И напоминают, что подснежники рвать нельзя. Эти цветы занесены в Красную книгу.
«Теплая погода продолжит радовать петербуржцев и в ближайшие дни. Снег стремительно тает», — уверяет главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
У меня весна во дворе сегодня первый раз выкатила велик #мирумирмнепломбир #веснапришла #подснежник #мойдвор #такиедела #пацанынагеликенуаянавелике #spring #springflowers #моймир
Публикация от Chris (@christina_kudroman) 11 Апр 2018 в 4:21 PDT
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