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В выходные в Башкирии будет снежно и дождливо
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В выходные в Башкирии будет снежно и дождливо 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В республике в ближайшие дни похолодает: ночью температура опустится до -5 °С, снова пройдут снегопады.
На Башкирию идет похолодание — ночью 21 апреля на юге республики ожидается до -5 °С, в центральной части 0 °С, а на юге до +5 градусов. Утром возможна гололедица на отдельных участках дорог, на юге даже ждут умеренный дождь со снегом. Днем начнет теплеть до +3 …+8 градусов.
22 апреля ночь также не обойдется без дождя и снега. Ночная температура прогнозируется от -5 до 0 °С, дневная: +8…+13 градусов.
— В Уфе будет ясно, но прохладно. 21 апреля температура около -2 …+5 °С, 22 апреля — от -2 до +10 °С, но к вечеру вероятно выпадение осадков, а днем ветер усилится до 17 метров в секунду, — сообщает «Gismeteo».
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