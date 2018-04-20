В выходные в Башкирии будет снежно и дождливо

В республике в ближайшие дни похолодает: ночью температура опустится до -5 °С, снова пройдут снегопады.

На Башкирию идет похолодание — ночью 21 апреля на юге республики ожидается до -5 °С, в центральной части 0 °С, а на юге до +5 градусов. Утром возможна гололедица на отдельных участках дорог, на юге даже ждут умеренный дождь со снегом. Днем начнет теплеть до +3 …+8 градусов.

22 апреля ночь также не обойдется без дождя и снега. Ночная температура прогнозируется от -5 до 0 °С, дневная: +8…+13 градусов.