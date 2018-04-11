Весна нагрела квитанцию. Почему в платёжках за март стоят «зимние» суммы?

«На днях пришла квитанция за тепло в марте. Глянула я — и ахнула! Цифры почти как в февральской платёжке. Теперь и весной, и зимой одинаково надо платить?» — недоумевает пермячка Екатерина Васильева . И таких, как она, много. Что же произошло?

Виновата погода

«На сумму в квитанции за март, которая была выставлена в апреле, действительно повлияла погода, — разъясняет директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров . — Энергетики пермских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс», а также теплоснабжающего предприятия «Пермская сетевая компания» в этом году зафиксировали климатические показатели на уровне ниже среднестатистических. В марте, к примеру, 8-9 дней температура опускалась до -20 °С. Морозным выдался и конец февраля. А ведь квитанция за март включает и последнюю декаду февраля. Именно на эти дни приходился пик похолодания. Поэтому мартовская платёжка отразила теплопотребление ещё в зимних условиях. Кстати, размер начислений за март не связан с тарифом, так как это постоянная величина. Устанавливается она на год, а меняется только летом».

Снижение температуры наружного воздуха отразилось на графике отпуска теплоносителя с ТЭЦ, так как для поддержания нормативной температуры в квартирах горожан пришлось увеличить объём поставляемого в дома тепла.

Конечно, в бюджете семьи плата за теплоснабжение — весомая статья расходов. И отслеживать сумму необходимо. Но если отбросить эмоции и спокойно сравнить цифры в мартовской и февральской квитанциях, то в большинстве случаев выяснится, что большого роста показателя не произошло.

Чтобы не переплачивать

«Статистика показывает, что объём теплопотребления растёт от декабря к январю-февралю, — продолжает Алексей Комаров. — Максимальные значения, как правило, бывают в течение первых двух месяцев года. Однако в этом году похолодание захватило и первый весенний месяц. К середине апреля, когда действительно будет по-весеннему тепло, расход теплоэнергии уменьшится, и в платёжном документе за апрель сумма уже значительно снизится: теплоэнергетики направляют в расчётные центры все необходимые данные для корректного проведения начислений».

Впрочем, температурные колебания не так сильно влияют на суммы платежей за тепло, если теплопринимающая установка дома нормально отрегулирована и подача теплоносителя идёт по принципу: стало холоднее — тепла больше, стало теплее — тепла меньше. Достичь этого можно, применяя сужающие устройства и погодозависимую автоматику, например, индивидуальный тепловой пункт. В этом случае жители не будут переплачивать за тепло.

Наладка внутридомовых сетей и установка регулирующего оборудования — это ответственность обслуживающих здание организаций. Поэтому, если часть энергоресурса расходуется неэффективно уже внутри самого дома, жителям надо обращаться в свои УК и ТСЖ с требованием провести наладку и оптимизировать теплопотребление.

Важно знать

При начислении платежей за тепло учитывают объём теплоэнергии, поступивший в дом: либо фактическое потребление, зафиксированное общедомовым прибором учёта, либо, при его отсутствии, рассчитанное по нормативам. Сумма для конкретного клиента (лицевого счёта) формируется пропорционально площади его квартиры. Необходимая температура теплоносителя, поступающего с теплоисточника в дом, задаётся согласно графику, который составляют на основании показаний температуры наружного воздуха.

Куда звонить?

По вопросам, связанным с начислением платежей, можно обращаться по телефонам, которые указаны в квитанциях. Консультации можно получить по бесплатному номеру 8-800-700-18-46.