Зимняя весна в Нижнем Новгороде: 15 фото с улиц 

В Нижнем Новгороде шел 5 месяц зимы…
Голуби снова приуныли.
А ведь весна была совсем рядом. Уже почки набухли.
А сегодня деревья снова заснежены.
Кошки в недоумении смотрят, как снова падает с крыш снег.
Выпавший снег сразу стал таять.
Так что город отражается в огромных лужах.
Смотрите, это красиво.
Автомобилисты убрали в дальний ящик перчатки и сегодня торопливо сгребают снег без них.
А то и вовсе голыми руками.
А кто ожидал, что погода так пошутит над нижегородцами?
Кому-то повезло — они еще не убрали все зимние вещи до декабря.
Ну а другим осталось только снова утепляться.
Надеемся, что зима вернулась ненадолго. Мы еще не успели по ней соскучиться.