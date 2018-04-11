Ещё
Зимняя весна в Нижнем Новгороде: 15 фото с улиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зимняя весна в Нижнем Новгороде: 15 фото с улиц 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В Нижнем Новгороде шел 5 месяц зимы…
Голуби снова приуныли.
А ведь весна была совсем рядом. Уже почки набухли.
А сегодня деревья снова заснежены.
Кошки в недоумении смотрят, как снова падает с крыш снег.
Выпавший снег сразу стал таять.
Так что город отражается в огромных лужах.
Смотрите, это красиво.
Автомобилисты убрали в дальний ящик перчатки и сегодня торопливо сгребают снег без них.
А то и вовсе голыми руками.
А кто ожидал, что погода так пошутит над нижегородцами?
Кому-то повезло — они еще не убрали все зимние вещи до декабря.
Ну а другим осталось только снова утепляться.
Надеемся, что зима вернулась ненадолго. Мы еще не успели по ней соскучиться.
nn.ru: последние новости
Прогноз погоды. Испортившаяся погода не скоро восстановится Экстренное предупреждение: сильный порывистый настигнет нижегородцев Экстренное предупреждение: сильный ветер надвигается на Нижний Новгород
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства150
Украина начала операцию «Граница-2018»50
200 человек погибли при падении самолета в Алжире39
Первые кадры с места крушения Ил-7621
Россия пригрозила сбивать ракеты США897
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение