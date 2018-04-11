Зимняя весна в Нижнем Новгороде: 15 фото с улиц

В Нижнем Новгороде шел 5 месяц зимы…

Голуби снова приуныли.

А ведь весна была совсем рядом. Уже почки набухли.

А сегодня деревья снова заснежены.

Кошки в недоумении смотрят, как снова падает с крыш снег.

Выпавший снег сразу стал таять.

Так что город отражается в огромных лужах.

Смотрите, это красиво.

Автомобилисты убрали в дальний ящик перчатки и сегодня торопливо сгребают снег без них.

А то и вовсе голыми руками.

А кто ожидал, что погода так пошутит над нижегородцами?

Кому-то повезло — они еще не убрали все зимние вещи до декабря.

Ну а другим осталось только снова утепляться.

Надеемся, что зима вернулась ненадолго. Мы еще не успели по ней соскучиться.