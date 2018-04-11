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«Шел пятый месяц зимы»: Нижний Новгород завалило снегом в апреле (ФОТО)
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«Шел пятый месяц зимы»: Нижний Новгород завалило снегом в апреле (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Самой обсуждаемой темой среды, 11 апреля, в социальных сетях стала нежданно вернувшаяся зима. Нижегородцы с раннего утра выкладывают фото в Instagram и «ВКонтакте», активно комментируя снимки с заснеженными пейзажами. Особенно негодуют автолюбители, которые уже «переобули» машину.
«Шел пятый месяц зимы», «Поздравляю со 101-м января», «А спасть ложились зимой», «Признавайтесь, кто убрал пуховик?» — иронизируют нижегородцы, явно возмущенные тем, что зима никак не хочет прощаться.
Но многие считают, что куртка — это полбеды, главное, что зимняя резина уже спрятана в гараж.
Судя по воспоминаниям нижегородцев, 2018-й год еще не рекордный в плане затянувшихся зимних месяцев. Так, в 2017-м снег выпал 20 апреля, а в 2015-м и вовсе накануне Дня Победы.
Ранее сообщалось, что резкое похолодание ожидается в Нижнем Новгороде.
Фото: vk.com
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