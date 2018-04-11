Ещё
Южноуральских водителей предупредили о дожде со снегом и гололёде 12 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южноуральских водителей предупредили о дожде со снегом и гололёде 12 апреля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дождь со снегом гололёд на дорогах ожидаются в Челябинской области ночью и днём 12 апреля, сообщают в управлении дорог «Южный Урал».
Ухудшение погоды в ближайшие сутки возможно в горных и юго-западных районах региона. Подрядчики сообщили о готовности круглосуточно проверять состояние федеральных трасс и при необходимости вывести спецтехнику для уборки проезжей части.
Добавим, что по прогнозу синоптиков в Челябинской области 12 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночные температуры от -1 до -6 градусов, дневные — от +2 до +7, ветер северного и северо-восточного направлений с порывами до 15 м/с.
АиФ: последние новости
Военную технику планируют использовать для эвакуации курганцев Высокая влажность стала причиной остановки троллейбусов в Челябинске Южноуральцев предупреждают о снегопадах и гололёде на трассах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства150
Украина начала операцию «Граница-2018»50
200 человек погибли при падении самолета в Алжире39
Первые кадры с места крушения Ил-7621
Россия пригрозила сбивать ракеты США897
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение