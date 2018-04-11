Южноуральских водителей предупредили о дожде со снегом и гололёде 12 апреля

Дождь со снегом гололёд на дорогах ожидаются в Челябинской области ночью и днём 12 апреля, сообщают в управлении дорог «Южный Урал».

Ухудшение погоды в ближайшие сутки возможно в горных и юго-западных районах региона. Подрядчики сообщили о готовности круглосуточно проверять состояние федеральных трасс и при необходимости вывести спецтехнику для уборки проезжей части.

Добавим, что по прогнозу синоптиков в Челябинской области 12 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночные температуры от -1 до -6 градусов, дневные — от +2 до +7, ветер северного и северо-восточного направлений с порывами до 15 м/с.