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Паводок начался: вода в Клязьме поднялась на 1,7 метра
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Паводок начался: вода в Клязьме поднялась на 1,7 метра 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса newphoenix.ru  Сразу после ледохода, на Клязьме начался весенний паводок. Малые реки 33 региона разлились еще неделю назад и активно подпитывают главную реку области талой водой.
Резкий подъем воды на Клязьме продолжается же третий день. На сегодняшний уровень реки во Владимире по сравнению с меженью (летним уровнем) выше на 170 сантиметров. Отметим, что затопление некоторых жилых зон Владимира и поселка Мостострой начнется, если река поднимется на 4-4,5 метра. Ну а самый высокий разлив за последнее время наблюдался в 1994 году, когда Клязьма поднялась на 6 метров 10 сантиметров. Во многом высота подъема воды зависит и от того, спустят ли массово воду на Клязьминском водохранилище.
В Коврове вода в Клязьме поднялась до 115 сантиметров. А вот в подмосковном Орехово-Зуево вода поднялась уже на 3 метра! Посмотреть график подъема воды на основных гидропостах реки в режиме онлайн можно, перейдя по этой ссылке
Тем временем владимирцы выкладывают в соцсетях видео ледохода, который местами еще продолжается. Предлагаем вашему вниманию один из таких видеороликов, опубликованный в группе «Рыбалка во Владимирской области» социальной сети «Вконтакте».
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